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Büyükelçi Ulfat Kadyrov'dan TSO'ya ziyaret

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:09
Büyükelçi Ulfat Kadyrov'dan TSO'ya ziyaret
Büyükelçi Ulfat Kadyrov'dan TSO'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov, Karabük ziyareti kapsamında TSO'yu ziyaret etti.
Büyükelçi Kadyrov, beraberinde Ekonomi ve Ticaret Müşteşarı Uchkun H.Khusanov, Siyasi Müsteşar Shukhratjon M.Yıgıtalıev ile birlikte, TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Çapraz'ı ziyaret etti.
Ziyarette kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Kadyrov, "Kardeş Türk halkı ile her daim iyi ilişkiler kurmaktan ve var olan ilişkileri üst düzeye çıkarmaktan her daim hoşnut oluruz. Özbekistan'ın kapıları sonuna kadar sizlere açıktır. Türk iş adamlarını ülkemizde görmekten onların tecrübelerinden istifade etmekten memnuniyet duyarız. Türkiye, Özbekistan'ın geleneksel ve önemli ticari ortaklarından biridir. 2016 yılında karşılıklı ticaret hacmi 1,2 milyar dolar olmuştur. Bu yıl içerisinde ticaret hacminde büyüme beklenmektedir. Bu çerçevede Özbekistan'da önümüzde günlerde iş formu toplantısını yapılacaktır. Bu önemli toplantıya iş adamları olarak hepinizi davet ediyorum" dedi.
TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Çapraz ise ziyaretten oldukça memnun olduklarını ifade ederek, "Karabük ekonomisi ağırlık olarak demir çelik sektörüne dayalıdır. Bunun yanı sıra tekstil, orman ürünleri ve mobilya önemli iş kolları arasında yer almaktadır. Ürün çeşitliliğini artırmak adına Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi projesini hayata geçirmek üzere çaba harcıyoruz. Bizler de Karabük'e yatırım yapmak için Özbek iş adamlarını Karabük'e davet ediyoruz dedi."
(YE-YE-Y)

11.05.2017 18:18:33 TSI
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