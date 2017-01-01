YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nilüfer'de spor coşkusu sürüyor

Nilüfer'de spor coşkusu sürüyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri çeşitli branşlarda yapılan mücadelelerle devam ediyor.

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan dart mücadelelerinde bu kez Yıldız Kız ve Erkekler kategorisinde sporcular ter döktü. 63 takımın yer aldığı müsabakalarda 126 sporcu derece için mücadele etti. Renkli geçen müsabakalar sonunda Yıldız Erkekler kategorisinde birinci Şehit Pilot Kurmay Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokulu A takımı, ikinci, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu E takımı, üçüncü İrfaniye Ortaokulu C Takımı, dördüncü de Konaklı Ortaokulu C takımı oldu.

Yıldız Kızlar kategorisinde de birinci Şehit Pilot Kurmay Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokulu B takımı, ikinci ve Zekai Gümüşdiş Ortaokulu A, üçüncü Zekai Gümüşdiş Ortaokulu D, dördüncü ise İrfaniye Ortaokulu D takımı oldu.

Müsabakalarda "Ailemle Yarışıyorum" kategorisinde de Yıldız Kızlar'da ve Zekai Gümüşdiş Ortaokulu'ndan B. Ezgi Boz annesi Mukadder Boz ile birinci oldu.

Dereceye girenler kupa ve madalyalarını törenle aldı.

Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında basketbolda da Genç Kız-Genç Erkekler kategorilerinde heyecan yaşandı. İhsaniye Kapalı Pazar Alanı'nda yapılan turnuvaya 43 erkek, 9 kız takımı katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleler sonunda Genç Erkekler kategorisinde ilk sırayı Özel Final Lisesi A takımı, ikinci Sınav Koleji Özlüce Kampüsü, üçüncü Özlüce Anadolu Lisesi A takımı, dördüncü de Sınav Demirci Fen Lisesi B takımı oldu.

Genç Kızlar kategorisinde de ilk sırayı Özlüce Anadolu Lisesi A takımı, ikinci sırayı Sınav Koleji Özlüce Kampüsü, üçüncü Feriha Uyar Teknik ve Meslek Lisesi B, son sırayı ise Feriha Uyar Teknik ve Meslek Lisesi A takımı aldı.

Basketbolda da dereceye girenlere kupa ve madalyaları verilirken, takımlar büyük sevinç yaşadı. Şenlik kapsamında organize edilen "Kurumlararası Bowling" turnuvasında Ahmet Erdem Anadolu Lisesi öğretmenleri birinci oldu. Eğlenceli geçen turnuvanın sonunda Ahmet Erdem Anadolu Lisesi birinci, Özel Yönder Okulları ikinci, Alara Ortaokulu üçüncü, Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Nilüfer 16. Uluslarası Spor Şenlikleri kapsamında Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvalarda da öğrenciler kupalarına kavuştu. Futbol gençler kategorisinde M.K. Çoşkunöz MTAL, hentbol gençler kategorisinde Özel Meltem Koleji, futsal yıldızlar kategorisinde Hatice Gani Erverdi Ortaokulu, futsal küçüklerde de Meral Muammer Ağım Ortaokulu şampiyon oldu. Futbol gençler finalinde M.K Çoşkunöz MTAL rakibi Özel Era Okullarını 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Diğer maçta rakibi Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni 1-0 yenen Özel Mavideniz Okulları üçüncü oldu. Hentbol gençler kategorisi finalinde de Özel Meltem Koleji A Takımı şampiyon olurken, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Özel Meltem Koleji B Takımı da üçüncü oldu. Coşkunun doruğa çıktığı Futsal Yıldızlar kategorisinde Hatice Gani Erverdi Ortaokulu şampiyonluğunu ilan etti. Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu ikincilik alırken, Cavit Çağlar Ortaokulu Takımı da üçüncülük sevinci yaşadı. Futsal Küçükler Kategorisi'nde de Özel Sınav şampiyonluk sevinci yaşadı.

(MŞ)



11.05.2017 18:18:50 TSI

NNNN

