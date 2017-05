YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tıpta İnovasyon buluşmaları-3

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi tarafından eğitime başlamasının üçüncü yılında, Tıpta İnovasyon Buluşmaları 3" konulu uluslararası katılımlı, kongre düzenlendi.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Toplantı Salonunda "İlaç ve Biyoteknolojide İnovasyon" alt başlığıyla düzenlenen kongre, alanında uluslararası isim yapmış, birbirinden değerli akademisyenleri konuk etti.

Kongrenin açılışında SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Kılıç, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Metin Bayram, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Polat Eyigün, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Türkan Pasinlioğlu hazır bulundu. SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların sağlık sektörünün gelişimi açısından büyük önemi olduğu olduğunu söyledi. Konukoğlu, "Biz sanayide makine alanında inovasyon yaparken, sizler de ilaç alanında inovasyon gerçekleştirmektesiniz. SANKO Üniversitesi'ni kurmamızın ana nedenlerinden biri de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sunulan sağlık hizmetini daha yukarılara taşımaktır" dedi.

Sağlık hizmeti sunumu yanında halkı daha da bilinçlendirmek amacıyla eğitimler vererek Gaziantep'e ve bölgeye katkı sunmayı amaçladıklarını kaydeden Konukoğlu, "Bu sosyal sorumluluğu yerine getirmek amacıyla üniversiteyi kurduk. Hedefimiz Türkiye'de ilk 10'a girmek. Türkiye'de200'e yakın üniversite var. Üniversitelerin çok olması ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında büyük bir öneme sahiptir Bize gösterdiğiniz ilgiye ve hocalarımın desteğine teşekkür ederim. Hepimiz için iyi bir kongre olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Güner dağlı

SANKO Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı ise bölgenin en güzel şehri Gaziantep'te konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları 4 için çalışmalara şimdiden başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, "Bizler kaliteli eğitimi öncelikli tutarak, bilim ışığında ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda, en verimli nasıl oluruz diyerek çıktığımız yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bu yolda ilerlerken vakfımızın ve mütevelli heyetimizin desteğini her zaman yakından hissediyoruz. Bu nedenle mütevelli heyetimize ve bu düzenlemede emeği geçen tüm ekibime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlker saygılı

Kongre Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı da kongreyiüçüncü kez yapmanın gururu, mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarına dikkati çekti. Prof. Dr. Saygılı, "Dün gerçekleştirdiğimiz, Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Kursunun ardından bugün Tıpta İnovasyon Buluşmaları Kongremiz'e, daha önceki yıllarda olduğu gibi, inovatif çalışmalar yapan yurtiçi ve yurtdışından birbirinden önemli isimleri bir araya getirdik" ifadelerine yer verdi.

"Akıllara hemen şu soru gelebilir? Neden yeni kurulan bir üniversite ilk yılında uluslararası bir kongre düzenleme gayretine girdi" diyen Prof. Dr. Saygılı, "Çünkü biz bilim insanlarının çizgisi, bilimin şahıs değil memleket meselesi olduğu ve bu meselenin evrensel boyutta ele alınması gerektiği yönündedir. Ve bu çizginin ne kadar doğru olduğu, her yıl katılımcı sayısının artması ile ispatlanmıştır. Kongrenin düzenlenmesi sürecinde yalnız olmadığımızı hep hissettik. Bizim gibi düşünen bilim insanlarından geçen yıl oluşturduğumuz bilimsel kurullar ile kongremizi uluslararası boyuta taşıdık. Ayrıca bu yıl ilk kez sunumların sonunda, en iyilerini ödüllendirme kararı aldık" diye konuştu.

11.05.2017 18:29:51 TSI

