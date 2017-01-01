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Bodrum'da engel yok şenlik var

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:30
Bodrum'da engel yok şenlik var
Bodrum'da engel yok şenlik var

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 ilden 160 engelli birey "Bodrum'da engel yok şenlik var" etkinliğine katıldı.
Bodrum Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "Bodrum'da Engel Yok Şenlik Var" festivali başladı. Festival, Bodrum Milta Marina'dan İskele Meydanı'na doğru kortej yürüyüşü start aldı. Yürüyüşün ardından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin de katılımlarıyla etkinliğe destek oldu. Erzincan, Kırklareli, Malatya, Giresun, Elazığ, Adıyaman, Kocaeli, Balıkesir, İstanbul, Yalova, Antalya, Ordu, Ankara ve Muğla'daki 15 özel eğitim okulundan 160 özel birey ile velileri, öğretmenler ve Bodrum'da yaşayan vatandaşlar da festival alanında yer aldı.
Bodrum'daki Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulu öğrencileri ile Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden gelen farklı engel gruplarındaki bireyleri buluşturmak ve oryantasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen festival, ilk günden ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen özel eğitim okullarının, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde gösterdikleri çeşitli performanslar ise izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, "Ülkemizin 14 ilinden gelerek güzel Bodrumumuzu şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün başarılarıyla göğsümüzü kabartan özel kardeşlerimiz bize gurur vesilesi olmaktadır. Hayatın tüm alanlarında; sporda, sanatta, eğitimde, sivil toplumda, tüm zorluklara rağmen sizlerin sergilediği mücadele, gerçekten takdire şayandır. Ülkemizdeki milyonlarca özel bireyi temsilen burada bulunan her bir kardeşimin azim ve karalılıklarıyla bizlere örnek olduğunu ilham verdiğini özellikle belirtmek istiyorum. Sizler engelleri aşmanın inanç meselesi olduğunu başarının anahtarının öncelikle kişinin buna inanması olduğunu her gün ispat ediyorsunuz. Festivale sunduğu büyük katkılarından dolayı da Bodrum Belediyesi'ne ve bütün personeline teşekkür ediyorum." dedi.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ ise konuşmasında, "Bu etkinliklerin gerçekleşmesinde çaba harcayan herkese, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bize katılan okullara ve burada bulunan özel misafirlerimize çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın artırılması, özel vatandaşlarımızın hayata tutunarak normal bir yaşam sürmesi ve toplumda farkındalık yaratılması için 10-16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Her canlı dünyaya eşit haklara sahip olarak geliyor fakat kimimiz çeşitli sağlık sorunlarıyla gelebiliyoruz. Özel insanların hepimiz gibi bir hayat sürmesini sağlamak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Biz de belediye olarak bu özel insanların hayatta daha etkili ve sorunsuz olarak yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Onları ötekileştirmeden hayatlarını kolaylaştırmaya dayalı projeler üretmeye de hep devam etmeliyiz. En büyük engel sevgisizliktir, bunu da asla unutmamalıyız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.
Etkinliği düzenleyen kurumlara ve emek veren herkese teşekkür eden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Böyle güzel bir şenlikte sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Engelli olmak belki bazılarımız için kader sayılabilir. Bazı şeylerin çaresi yok ama engelleri hayata küsme sebebi olarak kabul edip küsmeye de gerek yok. Ben birçok engelli kardeşimi biliyorum ki engelsiz arkadaşlarımızdan daha çok hayata tutunuyorlar. Hepimiz bir engelli adayıyız aslında. Ülkemize baktığımız zaman 9 milyon engellimiz var. Şöyle bir hesap yaptığımız zaman yaklaşık 30 milyon insan ya engelli ya da engelli ailesi. O halde engelli kardeşlerimiz, bu toplumun bir gerçeği ise onlara sahip çıkmak, onların hayatını kolaylaştırmak durumundayız. Bu bizim hem görevimiz hem de toplumsal sorumluluğumuz." diye konuştu.
Bodrum Belediyesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi (KADEM) Örgü Grubu tarafından bir yıl önce başlatılan "Pamuk Ellere Yünlere" projesi kapsamında KADEM üyelerinin ördükleri diz battaniyeleri de etkinlik alanında bulunan engelli vatandaşlara hediye edildi.
(EA-İK)

11.05.2017 18:40:09 TSI
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