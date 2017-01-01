YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özel öğrencilerin sergisi büyüledi

Özel öğrencilerin sergisi büyüledi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören öğrenciler tarafından yapılan ürünlerin yer aldığı sergi, düzenlenen törenle açıldı.

ZİÇEV öğrencilerinin yaptıkları ürünlerden oluşan serginin açılış kurdelesini, Vali Mehmet Ceylan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ve Ziçev Başkanı Rukiye Güneş birlikte kesti. Açılışın ardından düzenlenen gösteriler sonrası beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte sergiyi gezen Vali Mehmet Ceylan, ürünleri inceleyerek, emeği geçen öğrencilerle tek tek ilgilendi. Yaptıkları ürünler dolayısıyla öğrencileri kutlayan çok beğendiğini söyleyen Vali Ceylan, eğitmenlere de teşekkür etti.

(MA-MEF-Y)



11.05.2017 18:44:15 TSI

NNNN

