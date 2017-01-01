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Kırıkkaleliler sorunlarını anlattı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:52
Kırıkkaleliler sorunlarını anlattı
Kırıkkaleliler sorunlarını anlattı

(Fotoğraflı)

Mehmet Temizyürek
KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen halk gününde vatandaşlar sorun ve taleplerini yetkililere iletti.
Her hafta perşembe günleri düzenlenen halk günü etkinliğinin 149'ncusuna Kırıkkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır başkanlık etti. Belediye Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen halk günü etkinliğinde Mutlu Erol Bakır, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürlüğü ve vatandaşların katıldığı halk günü etkinliğinde Kırıkkaleliler sorunlarını aracısız bir şekilde ilettiler. Bakır, sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimatlar vererek etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.
(MT-SLH)

11.05.2017 19:01:39 TSI
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