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10-16 Engelliler Haftası



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Emniyet Müdürü fatih Kaya, 10-16 Engelliler Haftası nedeniyle engelli öğrencileri ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Kaya, Ahmet Eren Özel Eğitim İş Uygulama Okulunu ziyaret ederek, buradaki öğrencilerle bir araya geldi. Kaya, ziyaretinde Türkiye'deki down sendromlu çocuklar arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasında ikinci olan Sinan Piral ile maç da yaptı.

Bu arada, hafta etkinlikleri kapsamında polis üniforması giyen bir grup engelli öğrenci de Kaya'yı makamında ziyaret etti.

(VO-MSA-Y)



11.05.2017 19:27:35 TSI

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