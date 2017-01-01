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Ordu'da Fındık Sempozyumu devam ediyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 20:51
Ordu'da Fındık Sempozyumu devam ediyor
Ordu'da Fındık Sempozyumu devam ediyor
- Bir konuşmacıya üreticiler tepki gösterdi

(Fotoğraflı)

Hamza Alp
ORDU (İHA) - Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince düzenlenen "İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu" ikinci gününde devam etti.
"İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu"nda ilk gün yapılan konuşmalarda, "Fındık tüm detayları ile ele alınmalı ve dünya üzerindeki baskıyı, fiyatlandırmayı yapmak için biz üreticiler olarak üzerimize düşeni yapmalıyız" ortak görüşü ortaya çıktı. İkinci gün yapılan oturumlara katılan üreticiler, öğleden sonraki oturumda sunum yapan Siirt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Yiğit'e tepki gösterdi. Gökhan Yiğit'in, "Üreticiler ürününü satarken içine küçük çakıl taşları koyuyor" sözleri üzerine tartışma çıktı. Üreticiler, "Fındıkla alakası olmayan kişilerin burada bizlere iş öğretmesi çok saçma, daha bizlere yapmış olduğu sunumla ekrana getirdiği slayt arasında dağlar kadar fark var. Hatta bu slayt bile yanlış bilgilerle dolu" diyerek tepkilerini dile getirdi. Diğer konuşmacılar araya girerek tartışmalar yatıştırıldı.
Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı.
(HA-DK-Y)

11.05.2017 21:00:38 TSI
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