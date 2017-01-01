YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ordu'da Fındık Sempozyumu devam ediyor

Ordu'da Fındık Sempozyumu devam ediyor

- Bir konuşmacıya üreticiler tepki gösterdi



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince düzenlenen "İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu" ikinci gününde devam etti.

"İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu"nda ilk gün yapılan konuşmalarda, "Fındık tüm detayları ile ele alınmalı ve dünya üzerindeki baskıyı, fiyatlandırmayı yapmak için biz üreticiler olarak üzerimize düşeni yapmalıyız" ortak görüşü ortaya çıktı. İkinci gün yapılan oturumlara katılan üreticiler, öğleden sonraki oturumda sunum yapan Siirt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Yiğit'e tepki gösterdi. Gökhan Yiğit'in, "Üreticiler ürününü satarken içine küçük çakıl taşları koyuyor" sözleri üzerine tartışma çıktı. Üreticiler, "Fındıkla alakası olmayan kişilerin burada bizlere iş öğretmesi çok saçma, daha bizlere yapmış olduğu sunumla ekrana getirdiği slayt arasında dağlar kadar fark var. Hatta bu slayt bile yanlış bilgilerle dolu" diyerek tepkilerini dile getirdi. Diğer konuşmacılar araya girerek tartışmalar yatıştırıldı.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı.

(HA-DK-Y)



11.05.2017 21:00:38 TSI

NNNN

