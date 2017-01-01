ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sergi'nin açılışını Ardahan Valisi İbrahim Özefe'nin eşi Hacer Özefe yaptı

12 Mayıs 2017 Cuma, 01:12
Sergi'nin açılışını Ardahan Valisi İbrahim Özefe'nin eşi Hacer Özefe yaptı
Sergi'nin açılışını Ardahan Valisi İbrahim Özefe'nin eşi Hacer Özefe yaptı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da, 23 Şubat İlkokulu öğrencilerinin karma resim sergisi açıldı.
23 Şubat İlk okulu Spor Salonunda düzenlenen resim sergisi açılışına Ardahan Valisi İbrahim Özefe'nin eşi Hacer Özefe, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Okul Müdürü Gürbüz Yıldız, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.
Açılış kurdelesini Vali Özefe'nin eşi Hacer Özefe kesti. Sergi açılış öncesi bir konuşma yapan 23 Şubat İlköğretim Okulu Müdürü Gürbüz Yıldız, okul öncesi eğitimde öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için elişi, resim ve boyama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Bu günde yıl içerisinde yaptığımız bu çalışmaları sergiliyoruz. Serginin hazırlanmasında bize destek veren öğrenci velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
(OY-AA-Y)

12.05.2017 01:21:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Özefe, kamu yatırımlarını denetledi
YEREL

VALİ ÖZEFE, KAMU YATIRIMLARINI DENETLEDİ
Engelliler Haftası Etkinliği
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Verizon'dan 5G teknolojisi için dev satın alma
İŞ-YAŞAM

5G TEKNOLOJİSİ İÇİN DEV SATIN ALMA

 1
  • 2 O avukat gözaltına alındı!
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
  • 4 Mourinho o ismi ağlattı!