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Ortaca Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ortaca Meslek Yüksekokulu 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törene, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ramazan Güp, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Yavuz Kırmızı, kurum müdürleri ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça, yaptığı konuşmada, öğrencilere iyi bir eğitim verdiklerine inandıklarını söyledi.

Mezun olan öğrencilerin iş hayatına atılarak ülkenin kalkınmasına katkı yapacaklarını düşündüğünü dile getiren Prof. Dr. Bayram Akça, "üniversitemizin idari ve akademik personeli; İlmin ve aklın rehberliğinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in çizmiş olduğu yolda, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracak gençlerimizi 2 yıllık süre içerisinde ellerin birer nakış gibi örerek bu güne getirdiler" diye konuştu.

Meslek Yüksekokullarının gelişen ekonomilerde ara eleman yetiştirme bakımından büyük önem taşıdığına değinen Ortaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Güp, okulun 5 bölüm, 9 program ile eğitim-öğretime devam ettiğini aktardı.

Ortaca'ya yeni bir Yüksekokul yada Fakülte kazandırılmasının bölgeye çok büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Prof. Dr. Güp, şunları kaydetti; "Okulumuz bölgesel değerler ile bilimin evrensel değerlerini birleştirmeyi kendisine hedef edinerek, bu anlamda da çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak önemli gelişmelere imza attı. Yörenin ihtiyaçları doğrultusunda, bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iş birliği yapılarak, sorunların giderilmesi için çözüm önerileri geliştirildi, katkı sağlanmaya çalışıldı. Aynı zamanda sektör işbirliğinde öğrenci-sektör buluşmaları gerçekleştirildi."

Konuşmaların ardından okulu dereceyle bitiren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri verildi.

(CC-MB-Y)



12.05.2017 08:08:13 TSI

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