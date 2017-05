YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Haluk Alıcık'ın Hemşireler Haftası kutlama mesajı

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Hemşireliğin tarihi, kadının şifa verici tarihiyle başladığını hatırlatan maktadır. Başkan Alıcık; profesyonel hemşireliğin 1854-1856 yıları arasında yaşanan Kırım Savaşında Florence Nightingale ile başladığı kabul edilmektedir. Dünyada 1954 yılından beri ülkemizde ise 1964 yılından beri hemşire Florence Nightingale in doğum günü olan 12 Mayıs hemşireler günü olarak kutlanmaktadır. Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Hemşirelik, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili bir meslektir. Hemşirelik ekip çalışmasını bilen, hızlı çalışan hünerli eller ister. Hemşireliğin temelinde sevgi ve saygı yatar" dedi.

Hemşirelerin din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bireyin, ailelerin ve toplumun sağlığını kazandırmak için çalıştığını belirten Alıcık hemşirelerin mekân ve zaman ayrımı gözetmeksizin her ortamda, her yaştan insanlara bakım verir. Bu bakımı diğer sağlık çalışanları ile iş birliği içerisinde yürütürken, bizzat kendisi tarafından yürütülmesi gereken durumlarda da kendi bilgisini, deneyimini kullanır. Hemşireler Haftası vesilesiyle, her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır ve itina ile çalışan Nazilli'mizde ve ülkemizde görev yapan tüm hemşirelerimizin '12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını' kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

12.05.2017 08:11:50 TSI

