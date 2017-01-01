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Eğitimde işbirliği protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

Yalova'ya elektrik dağıtım yapan Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldi. Yalova'da ki ortaokul öğrencilerine bilimsel geziler yaptırılmasını içeren, 'eğitimde işbirliği protokolü' Yalova Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Tosun ile Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yalova Bölge Yönetmeni Serper Acar tarafından imzalandı.

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Bilime meraklı çocukların bilimi dokunarak, eğlenerek öğrenmesini sağlamak ve bilimsel farkındalık oluşturmak, merak etmeye, araştırmaya, keşfetmeye ve üretmeye teşvik etmek maksadıyla işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile orta okullarımızda öğrenim görmekte olan öğrencilerimize yönelik bilimsel geziler düzenlenmesi amaçlanmaktadır."

(SÇ-AÇ)



12.05.2017 08:47:33 TSI

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