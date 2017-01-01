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Nevşehir'de kumar operasyonu



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikamette kumar oynattığı gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne ikamette kumar oynatıldığı ihbarı geldi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçen ekipler Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile ikamette yapılan aramada, ikametin umuma açık yer haline getirilmek suretiyle kumar oynatıldığını tespit etti. İkamette, 730 TL para, 4 adet ıstaka ve okey taşları, 50 adet çay pulu, 25 adet tavla pulu, 15 adet iskambil kâğıdı, 26 adet kapalı kutu içerisinde iskambil kâğıdı ile 4 adet boş senet ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesi gereğince 'kumar oynamak´ fiilinden kişi başına 227 TL idari yaptırım cezası verildi. İki kişi ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak´ suçundan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği öğrenildi.

(COŞ-AÖ-Y)



12.05.2017 09:01:22 TSI

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