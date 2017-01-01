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Kars Belediyesi çocukları tiyatroyla buluşturdu

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:01
Kars Belediyesi çocukları tiyatroyla buluşturdu
Kars Belediyesi çocukları tiyatroyla buluşturdu

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars Belediyesi, Eti Çocuk Tiyatro gurubunu Kars'a getirerek çocuklarla buluşturdu.
2 seans halinde oynanan oyunu yaklaşık bin çocuk izledi.
Kars Belediyesi ve Eti Çocuk Tiyatrosu ortaklığında, Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 'Kırmızı Başlıklı Kız' Tiyatro oyunuyla çocukların karşısına çıktı. Yoğun ilgi gören tiyatro oyununu Belediye Başkan Yardımcı Hülya Çağraşan, Başkan Murtaza Karaçanta'nın eşi Figen Karaçanta ve Özel Kalem Müdürü İlker Pekyıldız da çocuklarla birlikte izledi.
Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Çağraşan, tiyatro grubuna Kars'ta geldikleri için teşekkür etti.
Çağraşan, "Çocuklara bundan sonra bu tür etkinliklerin sık sık bir araya geleceğiz. Çocukların tiyatroya olan ilgisinin artırılması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için bu tür organizasyonlara ev sahibi yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
Tiyatro gösterimi sonrasında oyuncuları Başkan Yardımcısı Hülya Çağraşan tarafından çiçek ve plaket hediye edildi.
(IÇ-AA-Y)

12.05.2017 09:11:06 TSI
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