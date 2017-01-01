YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan'da "Etkili Hutbe Okuma Yarışması" düzenlendi

Erzincan'da "Etkili Hutbe Okuma Yarışması" düzenlendi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Müftülüğü tarafından "Etkili Hutbe Okuma Yarışması" düzenlendi.

2017 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Etkili Hutbe Okuma Yarışması Camii Kebir'de öğlen namazını müteakip düzenlendi.

Personelin görevlerinde kendilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaların her yıl düzenli olarak yapıldığını belirten İl Müftü Vekili Harun Özkan, yarışmada dereceye girecek personelin Erzincan'ı temsil edeceğini ifade etti.

Camii Kebir'de öğlen namazını müteakip düzenlenen Hutbe okuma yarışmasına Erzincan ve ilçelerinden 5 din görevlisi ve gönüllüsü katıldı.

Düzenlenen yarışma hakkında bilgiler veren Müftü Vekili Harun Özkan; "Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışma yönergesi çerçevesinde her yıl imam hatiplerimiz, müezzin kayyımlarımız, Kur'an kursu hocalarımız, bayan din görevlilerimiz arasında Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması, hafızlık yarışması, Ezan'ı güzel okuma yarışması, hutbe okuma yarışması ve hutbe yazma yarışması gibi konularda personelimizin kabiliyetlerini, becerilerini geliştirmek amacıyla yarışmalar düzenlenmektedir. Bu çerçevede de ilimiz genelinde il merkezi ve ilçelerimizden gelen yarışmaya katılmak isteyen 5 arkadaşımız arasında Etkili Hutbe Okuma yarışması düzenlemiş bulunuyoruz. Hutbe okuyan arkadaşlar jürü tarafından çeşitli kıstaslar göz önünde bulundurularak değerlendirilecek. Bu kriterlere göre 100 puan üzerinden en fazla puan alan kardeşimiz il birincisi olarak bölge yarışmasına katılacak. Burada da dereceye girmesi durumunda Türkiye geneli yarışmaya katılacak ve Erzincan'ımızı temsil edecektir" dedi.

Hutbe okuma yarışmasında Fatih Yeşilbaş 1. , Yasin Keskin 2. , Zeynel Gül 3. , Engin Sarı 4. , Adem Hancı ise 5. oldu. Yarışmaya katılan katılımcılara hediyelerinin verilmesiyle program sona erdi.

(FG-AA-Y)



12.05.2017 09:12:55 TSI

NNNN

