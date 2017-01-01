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Dini bilgiler yarışması yapıldı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan merkezinde faaliyet yürütmekte olan kız Kur'an kursları arasında "Dini Bilgiler Yarışması" Müftülük konferans salonunda gerçekleştirildi.

İl Müftü Vekili Harun Özkan, Din Eğitimi ve Şube Müdürü Ali Şen ve Din Hizmetleri Uzmanı Asuman Taşkın'ın jüri olarak yönettiği yarışmada Birinciliği Tekinler Kız Kur'an Kursu'ndan Nadime Altun ve Şekerci İsmail Kız Kur'an Kursu'ndan Edanur Gül aynı derece ile elde ettiler. İkinciliği, Oğlaktepe Köyü Kız Kur'an Kursu'ndan Şükriye Kılıç, üçüncülüğü ise Ulu Camii Yaşare Duman Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Tuğba Kaya elde ettiler.Yarışmacı ve katılımcı kurs öğrencilere, çeşitli hediyelerin takdimi ile yarışma sona erdi.

(FG-AA-Y)



12.05.2017 09:13:19 TSI

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