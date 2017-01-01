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Didimliler Yeşilçam şarkılarıyla hoş dakikalar geçirdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Belediyesinin katkılarıyla Didim Müzik Derneği TSM korosunun düzenlediği "Yeşilçam Konseri 4" adlı konserde Didimliler Klasikleşen Yeşilçam şarkılarını dinledi.

Didim Ticaret Odası Aytaç-Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'ndeki konseri Didim Kaymakamı İskender Yönden ve eşi İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven ve eşi, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve eşi, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, Belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Didimli sanatsever izledi.

Koro şefliğini Seher Giray'ın yaptığı konserde, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz eserleri seslendirildi. İki bölümden oluşan konserde Ali Şenyuva, Emel Berik ve Gözde Bayçora ile birlikte Sanat güneşi Zeki Müren'in şarkılarını seslendirirken koro ve solo halinde seslendirilen şarkılar dinleyicilerden büyük alkış aldı. Didimlilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, büyük beğeni topladı.

(HÇ-MB-Y)



12.05.2017 09:35:23 TSI

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