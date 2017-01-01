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Efeler'de minikler çocuk ve bahar şenliğinde buluştu



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından 'Çocuk ve Bahar Şenliği' düzenlendi. Şenliğe katılan çocuklar gün boyunca doyasıya eğlendi.

Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezinde düzenlenen şenliğe, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Eşi Gülay Özakcan, Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Evlerinde eğitim gören öğrenci ve aileleri ile çok sayıda çocuk velileri ile birlikte katıldı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şenliğin 22 Nisan Cumartesi günü için planlandığını ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelendiğini ifade ederek, "23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu olarak çok önemli bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak, ancak Türkiye Cumhuriyet'i ilelebet payidar kalacaktır' sözünü hiç unutmayarak tüm çocuklarımıza cumhuriyet sevgisini aşılamamız gerekmektedir. Çocuklarımız bu günü sadece eğlenme günü olarak algılamamalı, günün anlam ve önemini kavrayarak geçirmelidirler. Tüm çocuklarımızın ileride cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak birer kıymet olmalarını diliyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.

Başkan Özakcan'ın konuşmasının ardından Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Evlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladıkları çeşitli gösteriler sunulurken, nostalji çocuk oyunları oynanarak kazanan çocuklara sürpriz hediyeler verildi. Şişme oyun gruplarında tüm gün gönüllerince eğlenen çocuklara, Efeler Belediyesi tarafından çocuklara özel hazırlanan Atatürk'ün ölümsüz eseri 'Nutuk' hediye edilerek, yiyecek ikramında bulunuldu.

(MU-MB-Y)



12.05.2017 09:37:24 TSI

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