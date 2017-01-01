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Avrupa Günü Çocuk Film Gösterimi Etkinliği Gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında Kayseri İl Milli Müdürlüğü işbirliğinde İpeksaray AVM Cinelux Sinema Salonlarında "Avrupa Günü Çocuk Film Gösterimi" gerçekleştirildi.

Avrupa Günü Çocuk Film Gösterimi'nin sabah seansında Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Erciyes Üniversitesi Çocuk Eğitim Merkezi ve Fatih İlkokulu öğrencileri "Kahraman Miçolar" filmiyle buluştular. Antoine de Saint-Exupéry'in klasikleşmiş eseri 'Küçük Prens'ten sinemaya uyarlanan animasyon türündeki yapıtla Alsancak Ortaokulu, Sancaktepe Ortaokulu ve Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu öğrencileri buluşma fırsatını yakaladılar. Sinema gösterisi öncesi, öğrencilere ikramda bulunuldu ve prosmosyon ürünleri dağıtımı da yapıldı.

Etkinliğin öğleden sonraki seansında ise yılın en eğlenceli animasyon filminin yönetmenliğini Trevor Wall üstlendiği "Karlar Kralı Norm" Boztepe İlkokulu, Sancaktepe İlkokulu ve Alsancak İlkokulu öğrencileri keyifli dakikalar yaşadı. Avrupa

Günü Çocuk Film Gösterimi etkinliği kapsamında yaklaşık 380 öğrenci AB yapımı filmlerle buluşarak Avrupa Gününü kutladı.

(AÖ-Y)



12.05.2017 09:38:23 TSI

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