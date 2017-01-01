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Ankara Yolu'na üst geçit

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:33
Ankara Yolu'na üst geçit
Ankara Yolu'na üst geçit

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - BursaRay hattı nedeniyle imkansız hale gelen Erikli ile Hacıvat mahalleleri arasındaki karşılıklı ulaşım, Erikli Kavşağı'nda planlanan ve ihale çalışmaları tamamlanan üst geçitle çözüme kavuşuyor.
Üst geçidin bulunduğu alanda belediye bürokratlarıyla birlikte incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın ulaşılabilir ve erişilebilir olması konusundaki çalışmaları büyük bir hızla sürdürdüklerini söyledi. Özellikle halkın talepleri doğrultusunda kent merkezindeki uygulamaları vakit kaybetmeden gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altepe, onlardan birinin de Erikli-Hacivat arasındaki ulaşım sıkıntısı olduğunu ifade etti. BursaRay Hattı nedeniyle Ankara Yolu Erikli Kavşağı'ndan Erikli ile Hacivat arasındaki ulaşımın imkansız hale geldiğini ve bu konuda yoğun şikayet aldıklarını belirten Başkan Altepe, sıkıntıyı gidermek için bölgede üst geçit yapacaklarını açıkladı. Üst geçit için ihale çalışmalarını tamamladıklarını ve inşaat için gün saydıklarını söyleyen Başkan Altepe, "Projesi ve ihale süreci tamamlanan üst geçit inşallah buraya monte edilecek. Monte işlemi bittikten sonra inşallah Erikli ile Hacivat arasındaki karşılıklı yaya ulaşımı mümkün hale gelecek. Şu anda tüm hazırlıklarımız bitti. İnşallah en kısa zamanda bu hizmeti de tamamlayıp üst geçidi halkın kullanımına açmış olacağız. Şimdiden bölgemiz, Erikli ve Hacivat mahalle halkımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(SA-İHS

12.05.2017 09:42:31 TSI
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