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Başkan Sekmen: "Erzurum sanattaki en önemli değerini kaybetti"



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Acımız büyük. Erzurum sanat alanında yetiştirdiği en önemli değerini kaybetti" dedi.

Başkan Sekmen, yayınladığı taziye mesajında, şu görüşlere yer verdi: "Şehrimizin medarı iftiharı İbrahim Erkal'ı kaybetmenin büyük elemini ve tarifsiz derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. İlimizin bağrından çıkan, bu memleketin sanat hayatındaki en önemli şahsiyetlerinden biri olan İbrahim Erkal, gerek sanat hayatı gerek karakteri ve gerekse de bu şehre olan vefasıyla Erzurum'un hafızasından asla silinmeyecek bir değere sahiptir. Sanatçımızın 20 günü aşkın bir süredir verdiği yaşam mücadelesi bize kentimizin değerlerinin şehrimiz ve ülkemiz açısından ne kadar kıymetli ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Milyonların gönlünde taht kuran, yapmış olduğu eserlerle ülkemizin sanat hayatına büyük hizmetler veren İbrahim Erkal'a Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erzurum ve Türkiye'nin başı sağolsun."

(ÖB-ÖB-Y)



12.05.2017 09:43:18 TSI

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