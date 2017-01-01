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Kayserigaz iç tesisat firmalarına eğitim verdi



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'ye doğalgaz arzı sağlayan Kayserigaz, sertifikalandırılmış iç tesisat firmaları için belli aralıklarla düzenlediği eğitimlerle yetkili firmaları bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Halkı'na güvenli gaz arzını sağlamak için tüm imkânları seferber eden Kayserigaz, yetkili iç tesisat firmaları ile düzenli olarak yaptığı eğitimlerle Kayseri Halkı'nın güvenliği için çalışmaya devam ediyor. Eğitimde, teknik konuların yanı sıra yetkili iç tesisat firmalarından gelen taleplerin teknolojik gelişmelerle desteklenerek süreçlerde güncellenme çalışmaları, son dönemde yapılan yeniliklerle ilgili bilgiler verildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından Kayserigaz'ın yetkili iç tesisat firması olarak 10 yılını doldurmuş firmalara teşekkür plaketi takdim edildi.

Abonelere güvenli gaz arzında sürekliliğin sağlanabilmesi için bu eğitimlerin gerekliliğine dikkat çeken Kayserigaz İç Tesisat Sorumlusu Mehmet Onur Aydın, yetkili iç tesisat firmaları için düzenli olarak eğitimler yaptıklarını, bu eğitimlerin iç tesisat firmalarına güncel bilgilerin aktarılması ve iletişimin sürekliliğinin sağlanması bakımından oldukça önemli bulduklarını söyledi. Ayrıca Kayserigaz'ın yetkili iç tesisat firması olarak 10 yıl gibi önemli süreyi birlikte sorunsuz geçirdikleri için teşekkür plaketi takdim ederek birlikte uzun yıllar çalışmayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



12.05.2017 09:51:14 TSI

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