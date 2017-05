YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eczacı Odası'ndan "Fotoğraf" sergisi

Eczacı Odası'ndan "Fotoğraf" sergisi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 14 Mayıs Eczacılar Haftası dolayısıyla, Kayseri Eczacı Odası tarafından fotoğraf sergisi açıldı ve Türk sanat musikisi konseri verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde açılan fotoğraf sergisine, eczacılar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eczacıların ve eczacılık öğrencilerinin çektiği fotoğraflar, "Sevgi her derde devadır" teması ile sergilendi. Düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler veren Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, "14 Mayıs etkinliklerimiz çerçevesinde fotoğraf sergisi ve konser düzenledik. Fotoğraf sergimizi "Sevgi her derde devadır" temalı düzenledik. Değişik konuları ilgilendiren güzel fotoğrafları sergilemek istedik. Konserimizde çok güzel geçiyor. Geçen sene de düzenlemiştik. Arkadaşlarımız profesyonel olarak uzun süredir hazırlanıyorlar. Güzel bir akşam geçirmeleri için sadece meslektaşlarımızı değil, herkesi davet ediyoruz. Fotoğraf sergimizde her noktaya değinmek istedik. Anne sevgisi, doğa sevgisi, bayrak ve ülke sevgisi gibi mümkün olduğunca fotoğraflarımızı buna yönelik sergilemek istedik" ifadelerini kullandı.

Eczacılar, serginin ardından verilen Türk sanat musikisi konserinde stres attı.

(AG-AÖ-Y)



12.05.2017 09:51:36 TSI

NNNN