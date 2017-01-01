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"Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" projesi



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen "Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi" kapsamında "Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" isimli sosyal sorumluluk projesi Lüleburgaz Lisesinde gerçekleşti.

Lüleburgaz Lisesinin 11-D ve 12-D sınıfından toplam 60 öğrenci, "Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" projesi kapsamında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki kamu kurumları, STK, dernekler, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kan bağışına çağrısında bulundu. Davetler sonucunda 450 kişilik isim listesi oluşturuldu. Oluşturulan listedeki bağışçılara SMS bilgilendirilmesi de yapıldı.

(KA-MEF-Y)



12.05.2017 09:52:49 TSI

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