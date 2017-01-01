ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" projesi

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:43
"Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" projesi
"Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" projesi

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen "Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi" kapsamında "Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" isimli sosyal sorumluluk projesi Lüleburgaz Lisesinde gerçekleşti.
Lüleburgaz Lisesinin 11-D ve 12-D sınıfından toplam 60 öğrenci, "Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" projesi kapsamında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki kamu kurumları, STK, dernekler, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kan bağışına çağrısında bulundu. Davetler sonucunda 450 kişilik isim listesi oluşturuldu. Oluşturulan listedeki bağışçılara SMS bilgilendirilmesi de yapıldı.
(KA-MEF-Y)

12.05.2017 09:52:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Bir Roman Yazıyorum Düşüm Gerçeğim&quot; projesi
YEREL

"BİR ROMAN YAZIYORUM DÜŞÜM GERÇEĞİM" PROJESİ
Kırklareli'nde &quot;Öğrenme Şenliği&quot; açıldı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE "ÖĞRENME ŞENLİĞİ" AÇILDI
Lüleburgaz'da Engelliler Haftası etkinlikleri
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Geleceğin 196 pilot adayı sertifikalarını aldı
YEREL

GELECEĞİN 196 PİLOT ADAYI SERTİFİKALARINI ALDI
Kırklareli'de darbe girişimi davası
YEREL

KIRKLARELİ'DE DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Lüleburgaz'DA TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA TÜBİTAK BİLİM FUARI
Puhu Bilim şenliği
YEREL

PUHU BİLİM ŞENLİĞİ
Tarımda koordinasyon toplantısı
YEREL

TARIMDA KOORDİNASYON TOPLANTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün Borsa İstanbul yapılanmasına 102 gözaltı kararı
GÜNDEM

FETÖ'NÜN BORSA İSTANBUL YAPILANMASINA 102 GÖZALTI KARARI

 1
  • 2 Ve teslim edildiler!
  • 3 4 yıl önce karıştırılan çocuklar için karar verildi!
  • 4 İdlib'in sorumluluğu Türkiye'ye!