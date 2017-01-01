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'Son Kale Türkiye' büyüledi

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:45
'Son Kale Türkiye' büyüledi
'Son Kale Türkiye' büyüledi

(Fotoğraflı)

Nurettin Doğan
MANİSA (İHA)- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Anfisi'nde Manisa Kredi Yurtlar Kurumu ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi tarafından ortak düzenlenen programla sahnelenen 'Son Kale Türkiye' adlı oyun izleyenleri büyüledi.
15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı Son Kale Türkiye adlı oyun Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de Manisa Kredi Yurtlar Kurumu ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesinin ortak organizasyonu ile sahnelendi. Oyun öncesi konuşan Manisa Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Kemal Koçkaya, "Yurtlarımızda barınan gençlerimizin ders dışı zamanlarını değerlendirmek amacıyla değişik kurslar, atölye çalışmaları, gezi ve kamplar gibi değişik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de bu çalışmalarımızdan birisini düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerimiz sürecek." dedi.
AK Parti Manisa Milletvekili ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ ise, "Bin yıldır bu topraklardayız. Bu topraklarda on milyona yakın şehit verdik. Bu toprakları vatan yaptık. Bir bayrağımız, bir devletimiz, vatanımız oldu. Batı dünyası Alpaslan'a, Fatih'e 'Geldiğin yere geri dön' dedi. Fatih bütün engellere rağmen İstanbul'u fethetti. Dünyada beş büyük imparatorluk kuruldu. Üçünü Türkler kurdu. Gazi Mustafa Kemal batılılara 'Yok öyle yağma' diyerek, batılılara karşı koydu. 'Geldiğimiz yere gitmeyeceğiz, bu topraklarda yeni devlet kuracağız' dedi. En son devleti 1920'lerde kurduk ve bu devleti yaşatmak içinde cansiparane çalışıyoruz. Kalkınma hamleleriyle, yollarla, barajlarla, eğitim hamleleriyle, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için gayretler sarfediyoruz. Ama önümüze engeller koyuyorlar, gençler. Bize ya geldiğiniz yere gidersiniz, yada küçük ölçekli bir devlet olarak yaşarsınız. Orta Asya'dan çıktığımızdan beri biz hep takip ediyorlar. Aman bu Türkler uyanmasınlar. Bu Türkler büyürse, Araplar da büyür. Türk Dünyası büyür. Biz büyük devletleri kurarken bir elimizde kılıç, bir elimizde kalem vardı. Kalemle kılıç beraber olacak. Bugün Türk Dünyasın umudu Türkiye'dir. Bu Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. Egemen güçler Türkiye'yi terbiye etmek için, darbecilerle işbirliği yaptılar. Menderes, 28 Şubat, 12 Eylül, 18-25 Aralık ve nihayet 15 Temmuz. 15 Temmuz'la yüz yıllık ekonomimizi kaybedecektik. Büyük devletler büyük ekonomi, büyük ordu büyük demokrasi ile ayakta durur. Dünyanın en stratejik, bedeli en ağır toprağında yaşıyoruz. Onun için hep uyanık olmak zorundayız." şeklinde konuştu.
Hain 15 Temmuz darbe girişimine ordunun içindeki vatanseverlerin, yiğit emniyet mensuplarının ve vatansever Türk halkının dur dediğini dile getiren Özdağ şunları söyledi:
"Halkımız 'sandıkla gelen sandıkla gider' dedi. 'Millet iradesinin üzerinde irade yoktur, biz Fettuhlaçılara pabuç bırakmayacağız' dediler. Onlara şükran duyuyor, teşekkür ediyorum. Saygıdeğer vatandaşlarım bütün petrol İslam dünyasında. Madenler bizim elimizde. Birlik beraberlik olursa dünyada söz sahibi oluruz. Bilime, teknolojiye önem verelim, çocuklarımızı okutalım. Biz savaşlara girdik, geri kalmadık ama bizi darbeler geriye bıraktı. Biz üstün zekalı bir milletiz. Elimizden kitap düşmeden, el birliği ile çalışacağız,."
Yapılan konuşmaların ardından KYK ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen sosyal etkinlik kapsamında 'Son Kale Türkiye' adlı oyun sahnelendi. Oyunda Dünkü Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi kıyaslayan olaylar hem güldürerek, hem de düşündürerek anlatıldı.
Haşim Akten'in yönettiği tek perdelik oyun sonunda tiyatroda rol alan Can Ahmet Akten on kıtalık İstiklal Marşı'nı ezbere okurken, izleyenler de Akten'e topluca eşlik etti. Tiyatroyu izleyenler arasında zaman zaman duygulu anlar yaşandı.
Son Kale Türkiye adlı oyuna AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Alaşehir Kaymakamı Aydın Abak, Alaşehir Garnizon Komutanı Kıd. Albay Mehmet Kıyıcı, Manisa Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Kemal Koçkaya, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Rıza Peker ve vatandaşlar katıldı.
(ND-SC)

12.05.2017 09:54:20 TSI
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