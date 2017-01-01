Kırklareli'nde "Öğrenme Şenliği" açıldı
(Fotoğraflı)
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılı içinde okullarda öğrencilerin alanları ile ilgili yaptıkları çalışmaların sergilendiği 'Öğrenme Şenliği'nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, ilçe milli eğitim müdürleri, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım tarafından açılan ve il genelinde toplam 19 okulun çalışmalarının sergilendiği Öğrenme Şenliğinde öğrenciler, hazırladıkları çalışmaları veliler ve öğretmenlere uygulamalı olarak anlattı. Öğrencilerin çalışmalarının sergilendiği stantları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.
(KA-MEF-Y)
12.05.2017 09:56:07 TSI
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