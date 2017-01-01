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"Bir Roman Yazıyorum Düşüm Gerçeğim" projesi

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:47
"Bir Roman Yazıyorum Düşüm Gerçeğim" projesi
"Bir Roman Yazıyorum Düşüm Gerçeğim" projesi

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - "Bir Roman Yazıyorum Düşüm Gerçeğim" Projesi kapsamında Kırklareli Yayla Ayçiçeği Anaokulunda piknik düzenlendi.
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Müdür Yardımcısı Kerim Sanık, Şube Müdürü Veysi Bora'nın katılımıyla "Bir Roman Yazıyorum Düşüm Gerçeğim" Projesi Kapsamında Yayla Ayçiçeği Anaokulunda piknik düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Yayla Ayçiçeği Anaokulu öğrencileri, Doğan Işıkalp İlkokulu, Vali Faik Üstün İlkokulu ve Kırkşehitler İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin kaynaşması sağlandı. Okul öncesi öğrencilerinin bir araya gelerek kaynaşmalarını amaçlayan etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım çocuklarla birebir ilgilenerek sohbet etti.
Etkinlikte çeşitli animasyon gösterileri, yarışmalar ve müzikli oyunlara yer verildi. Etkinliğe katılan okul öncesi öğrencileri ve öğretmenleri keyifli bir gün geçirdi.
(KA-MEF-Y)

12.05.2017 09:57:18 TSI
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