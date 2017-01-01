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İvrindi' de yıl sonu sergileri başladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:48
İvrindi' de yıl sonu sergileri başladı
İvrindi' de yıl sonu sergileri başladı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Mallıca Mahallesinde açılan kurs tamamlanırken, kursiyerler tarafından yapılan ürünler için sergi düzenlendi. Sergi açılışına katılan Kaymakam Server Sinanoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ürünlerin bulunduğu stantları gezerken kursiyerleri kutladı.
İvrindi Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı kurslar büyük oranda tamamlanırken, yılın ilk sergisi de Mallıca mahallesinde açıldı. Serginin açılışına Kaymakam Server Sinanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasında konuklara teşekkür eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu," İlçemizin neredeyse tüm mahallelerinde farklı dallarda kurslar açtık. Kurslarımız yoğun ilgi gördü. Kurs öğretmenlerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. Kursiyerleri katlayan Kaymakam Server Sinanoğlu'da, başarı belgelerini verdikten sonra sergiyi gezdi. Kursiyerlerin ürettikleri bez bebekler büyük ilgi gördü. Kaymakam Sinanoğlu, kursiyerlerin hatıra fotoğrafı çektirme isteğini geri çevirmedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ise, Halk Eğitim Merkezi'nde, kurs sayısı ve çeşidinin arttığını söyledi.20 kursiyerin başarı belgeleri de Kaymakam Server Sinanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve diğer davetliler tarafından verildi
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12.05.2017 09:58:00 TSI
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