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Egeli tekstilciler Uluslararası Teknik Tekstiller Fuarına katıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Alıcı grubunun yüzde 50'sinin Almanya'da yerleşik firmalardan, diğer yarısının ise İtalya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Türkiye, Belçika, Brezilya, İsviçre, İspanya, Polonya, Rusya, Çin, Japonya, Tayvan ve ABD'li ziyaretçi firmalardan oluştuğu, 2017 yılında 17. kez Frankfurt'ta gerçekleşen Uluslararası Teknik Tekstiller Fuarı'na (Techtextil Frankfurt) Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri heyet olarak katıldı.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk; "Özellikle teknik tekstiller konusunda bilinçli bir katılımcı ve ziyaretçi profiline sahip olan bu fuara Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulumuz ile Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerimizin Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin değerli öğretim görevlileri ile birlikte ziyaret etmekten dolayı oldukça memnunuz. 45 bine yakın yerli ve yabancı katılımcının ziyaret ettiği fuarı bu sene biz de yönetimimizle ziyaret ederek güzel temaslar kurduk, son trendleri görme şansı yakaladık" diyerek görüşlerini belirtti.



Başkan Sabri Ünlütürk şöyle devam etti: "İzmir Kalkınma Ajansı'nın finansal desteği ile Ege İhracatçı Birlikleri ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığında Birliğimiz bünyesinde çalışmalarına devam eden Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER); Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. Merkez temel olarak Türkiye'nin geleneksel tekstilden katma değeri yüksek "Teknik Tekstiller" alanına geçmesine katkıda bulunmayı hedefliyor ve bu kapsamda merkez bünyesinde teknik tekstillere yönelik eğitim, test, analiz ve Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor, böylece üniversite-sanayi işbirliği ile araştırma projeleri geliştiriliyor. 10 Mayıs 2017 tarihi itibari ile İzmir Kalkınma Ajansı'nın finansal desteğinin sonlanması ile birlikte Teksmer'in laboratuvar altyapısı tamamlanmış oldu ve ayrı tüzel kişiliği bulunan kurumsal bir yapı olarak faaliyetlerine devam edecektir. Bu anlamda faaliyetlerimize de ivme kazandırma anlamında Teknik Tekstiller Fuarı'nı ziyaret ederek doğru örnekleri görmek verimli oldu."



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk'ün başkanlık ettiği heyet, Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'ya da bir nezaket ziyaretinde bulundu.



Tekstil (giyim ve ev tekstili, teknik tekstil), tekstil ve giyim makineleri, tekstil temizlik gibi sektörleri barındıran Uluslararası Teknik Tekstiller Fuarı'na katılan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği heyeti; Örgü, Kimyasal Elyaf, Kaplamalı Tekstil, Kaplama Malzemeleri, Kompozit Malzemeler, Bileşik Tekstil, Sanayi Amaçlı Kumaşlar, Spor, Elyaf malzemeler, ipler, Örme Kumaş, Malzeme kumaşlar, Membran sistemler, membranlar Teknolojisi, Sigara Wovens, Sivil Dokuma Teknolojisi, Plastik, Prepregler, Koruyucu Giyim, hammadde, Güçlendirici Tekstil Yenileyici, destekleyiciler, Tekstil Terbiye Makineleri, Tekstil Makineleri, Tekstil Malzemesi, Tekstil Ürünleri, tek yönlü örgüleri, Dokuma Kumaş, İplik Yüzey Montaj Teknolojisi gibi ana ürün grupların standları ile Techtextil fuarı ile eş zamanlı gerçekleşen Texprocess fuarını da ziyaret ederek işbirliği olanaklarını değerlendirdi.



Söz konusu heyette, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Tekstil ve Hammaddeleri Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Yeniçeri, Mehmet Yılmaz, Vecih Fakıoğlu, Tolga Uskuç, Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Güldemet Başal Bayraktar, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bengi Kutlu yer aldı.

(MB-E)



12.05.2017 09:59:53 TSI

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