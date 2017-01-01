Doğan: "Türkiye gibi bir tarım ülkesinde çiftçi daha fazla desteklenmeli"
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, nüfusun üçte birinden fazlasının geçimini tarımdan sağladığı bir ülkede, çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Doğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çiftçinin, hem ülke kalkınması hem de insanlık için hayati bir konu olan sürekli ve yeterli gıdaya erişim konusunda önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Doğan, "Yediğimiz ekmekte, içtiğimiz çorbada, giydiğimiz kıyafette çiftçimizin hakkı ve alın teri vardır. Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu insanlara ulaştıran çiftçimizin emeği kutsaldır. Çiftçinin hayat standartlarının yükseltilmesi, üretim ve verimliliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırılması, tarım sektörü politikalarının istihdam ve sosyal politikalar içinde ele alınması, kalkınmada büyük yol almamızı sağlayacaktır" dedi.
Türkiye'nin çok önemli bir tarım ülkesi olduğunu ve nüfusun üçte birinden fazlasının geçimini bu sektörden sağladığını ifade eden Mehmet Akın Doğan, mesajında şunları kaydetti:
"Gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 3 veya yüzde 5 dolaylarında olması Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor. Ancak, tarım sektörünün ekonomiye büyük katkısına rağmen üreticilerimiz kalkınmanın nimetlerinden yeterince yararlanamıyor. Bizler çiftçi temsilcileri olarak, böylesine önemli bir sektörün daha fazla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz."
Yüreğir çiftçisinin de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, 81 ilden gelecek üreticilerle birlikte Ankara'da olacağını belirten Doğan, mesajını, "Taleplerimizi Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda hep bir ağızdan dile getireceğiz. Bu vesileyle tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli bir yıl geçirmelerini diliyorum" sözleriyle tamamladı.
(ELF-Y)
12.05.2017 10:01:16 TSI
NNNN