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Kahramanmaraş'ta Eypio ve Burak King rüzgarı esecek

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:56
Kahramanmaraş'ta Eypio ve Burak King rüzgarı esecek
Kahramanmaraş'ta Eypio ve Burak King rüzgarı esecek

(Fotoğraflı)

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - "Günah Benim, Suç Benim" isimli single çalışmaları ile çıkış yakalayan rap müziğin sevilen ikilisi Eypio ve Burak King, Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek mini konser ve imza günü etkinliğinde sevenleriyle buluşacak.
2015 yılında yayınladıkları single çalışmaları "Günah Benim, Suç Benim" ile müzik piyasasına giriş yapan, sosyal medya platformlarında da büyük ilgi gören ikili, Kahramanmaraşlı hayranlarına, müzik dolu keyifli saatler yaşatacak.
Çıkış şarkılarının yanı sıra repertuvarlarındaki birbirinden güzel şarkıları da seslendirecek olan ikilinin mini konseri, 20 Mayıs Cumartesi günü 15.30'da başlayacak.
Eypio ve Burak King, mini konserin ardından bir araya gelecekleri hayranlarıyla fotoğraf çektirip imza dağıtacak.
(ELF-Y)

12.05.2017 10:05:47 TSI
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