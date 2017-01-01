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Japon bahçeleri sergisi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından, 13 Mayıs Peyzaj Mimarlığı Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Japonya & Japon Bahçeleri konulu sergi ve konferans, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Var'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Japonya & Japon Bahçeleri konulu serginin açılışıyla başlayan programda bir konferans veren Prof. Dr. Mustafa Var, Japonya'nın; tarihi, kültürü, eğitim anlayışı, dini ve felsefi yapısının, bahçe anlayışını fazlasıyla etkilediğine dikkat çekerek, Japon toplumunun kültüründe doğanın önemine, baharın uyanışına olan saygıdan söz etti.

Japon bahçelerinin her bir tasarımının, aslında bir felsefeden ileri geldiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Var, kaya ve su elemanları ya da budama ile elde ettikleri ibreli ağaç türlerinin ve peyzaj çalışmalarının bahçeye kattığı görsel etkiyi örneklerle açıkladı. Literatürde yer alan Japon bahçelerinin renksiz olduğu görüşünün yanlışlığına da değinen davetli konuşmacı, aksine bu bahçelerin bitki renklenmelerine çok önem veren bir şekilde düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Özellikle meyve vermeyen bir tür kiraz ağacı olarak bilinen Sakura bitkisinin her yerde kullanıldığını ve bu bitkinin Japon kültürünün adeta sembolü haline geldiğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Var, baharın müjdeleyicisi olan ve yeniden doğuşun simgesi niteliğindeki bu bitkilerin çiçeklenme sürecinin, nisan ayında gerçekleştiğini söyleyerek bu renk şöleninin festivaller eşliğinde kutlandığını ifade etti.

Japonya'da, renk etkilerinden yararlanılan açelyalar, mor salkımlar, kamelya ve akçaağaçlar gibi bitkilerin, tasarımlarda kullanıldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Var, verdiği değerli bilgiler ile öğretim üyeleri ve öğrencilerde yeni bir bakış açısı kazandırılmasına ve Japon kültürüne ilişkin bir farkındalık oluşturulmasına katkı sağladı.

Doğa sevgisinin ilkokuldan itibaren verilmesinin gerekliliğini de vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Var'a konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Orman Fakültesinde Japon rüzgarı estiren Japonya & Japon Bahçeleri konulu sergi büyük ilgi gördü.

(AY)



12.05.2017 10:05:52 TSI

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