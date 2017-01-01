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Milletvekili Aydemir: "Erkal, dadaş gönül dilinin ifadesiydi"

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:57
Milletvekili Aydemir: "Erkal, dadaş gönül dilinin ifadesiydi"
Milletvekili Aydemir: "Erkal, dadaş gönül dilinin ifadesiydi"
- Aydemir: "Erkal, eserleri ve hizmetleriyle hatırlanacaktır"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "İbrahim Erkal dadaş gönül dilinin ifadesi, Erzurum sevdasının bir zirvesi, Palandöken'den ülkeye yayılan bir dadaş sesi olarak hatırlanacak, eserleri ve Erzurum'a verdiği sanat hizmetleriyle daim hayırla yad edilecektir" dedi.
"Erzurum İbrahim Erkal'ı unutmayacaktır"
Sanatçı İbrahim Erkal'ın Erzurum'un tanıtımına önemli katkılar sunduğu, Palandöken ekseninde turizm, kültür ve sanat dikkatlerini Erzurum'a topladığına işaret eden Milletvekili Aydemir, "Sayın Erkal'ı hastanede ziyaret etmiş, sağlığıyla ilgili müjdeli bir haber beklemiştik. Ne ki, Takdiri ilahi tecelli etti, Erkal hakka yürüdü. Onu, sanatçı kimliği kadar, Erzurum'a sanat alanında verdiği hizmetleriyle de hatırlayacağız. Erzurum ona hep minnettar kalacaktır" diye konuştu.
Sanatta sahasında bir zirve olan Dadaş Sanatçının Erzurum manasını ifade eden bir zirveyle daima yad edileceğini kaydeden Milletvekili Aydemir, "Merhum sanatçımız Palandöken etrafında oluşan Erzurum manasını sanat gündemine taşıyarak tarihi bir hizmet vermiştir. Ona rahmet niyaz ediyor, ailesi ve yakınlarına, sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Erzurum'un başı sağ olsun" açıklamalarında bulundu.
(ÖB-ÖB-Y)

12.05.2017 10:06:07 TSI
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