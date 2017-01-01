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Düzce Üniversitesi su altı topluluğu dalış eğitimlerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi bünyesinde 2016'da yılında kurulan Su Altı Topluluğu (DÜSAT), geçen yıl başladığı dalış eğitimlerini Ülkemizin farklı denizlerinde sürdürüyor.

Geçen yıl Mayıs ayında Akçakoca'da, yaklaşık 25 kişilik ekiple 1 teorik 5 uygulamalı eğitim alarak bir yıldız dalıcı eğitimini tamamlayan Düzce Üniversitesi Su Altı Topluluğu, Kasım ayında da eğitimlerine devam etti. Bu yıl daha da aktifleşmeyi amaçlayan DÜSAT, 19-23 Nisan 2017 tarihleri arasında dalış sezonunu Marmaris'te açtı. Doğal güzellikleriyle ünlü Marmaris'te dalış eğitimlerini gerçekleştirilen öğrenciler, su altı eğitimleriyle ilgili kişisel gelişimlerini sürdürüyor.

Düzce Üniversitesi Su Altı Topluluğu öğrencileri, kendilerine maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a teşekkür ederek su altı faaliyetlerinde başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

(AY)



12.05.2017 10:14:08 TSI

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