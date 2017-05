YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ASP İl Müdürlüğünden engelli okullarına ziyaret

ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal ve Şube Müdürü Cevat Çimen, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayasıyla engellilere hizmet veren okulları ziyaret etti.

İlbaş ve beraberindekiler, Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Merkezi Müdürü Yılmaz Kızgın, Dede Korkut İşitme Engelliler İlk ve Orta Okulu Müdürü Mustafa Yılmaz, Görme Engelliler İlk ve Orta Okulu Müdürü Bahadır Toraman ve Erzurum Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Sait Özyurt ziyaret ederek, okulların çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

İlbaş ve beraberindekiler, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, engelli sorunları konusunda farkındalık oluşturmanın önemine değindiler.

Engelli okullarının yöneticileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür ettiler.

İlbaş, engelliler haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, engellilerin sadece bir hafta değil her zaman hatırlanması gerektiğini ifade etti.

Engellilerin yaşam standardının yükselmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten İlbaş, "Engelli vatandaşlarımızın birey olarak, insan onuruna yakışır biçimde, hayatın içinde herkesle birlikte yaşama hakkı en temel evrensel hakkıdır. Bu hakkı sağlamada nüfusun tamamına görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bakanlığımız, ASP İl Müdürlüğümüz, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri bu konuda özellikle son yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Engelliler Haftası, 10 - 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Doğuştan veya daha sonradan bazı sebeplere bağlı olarak gerçekleşen engelli olma hali, her insanın karşılaşabileceği durumlardan biridir. Bu nedenle engellilerin her alanda kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri en temel insan hakkıdır" dedi.

12.05.2017 10:15:40 TSI

