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Plastikten işler

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:10
Plastikten işler
Plastikten işler

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vildan Işık Şen'in proje yürütücüsü olduğu "Bir Geri Dönüşüm Projesi: Plastikten İşler" başlıklı workshop ve sergi etkinliği gerçekleştirildi.
Sanat Eğitimi dersi kapsamında, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2A ve 2B sınıfından oluşan 75 kişilik öğrenci grubu tarafından gerçekleştirilen projede; içecek şişeleri, deterjan kutuları, çatal, kaşık, bardak, kapak, düğme ve pipet gibi farklı atık plastik çeşitleri kullanıldı. Atık plastikler yeniden tasarlanarak; palet, puf, peçetelik, saklama kabı, abajur başlığı, çerçeve, kalemlik, kuş yuvası, oyuncak gibi hem estetik, hem de işlevsel, hem de sanatsal uygulamalarla yeni bir nesneye dönüştürüldü.
İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin sanatsal faaliyetlerde atık plastikleri nasıl değerlendirebilecekleri konusuna odaklanılan proje ile geleceğin öğretmen adayı öğrenciler, kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürüyor.
Öncelikle Düzce Üniversitesi öğrencilerinde çevre bilinci oluşturmaya katkıda bulunma, konuyla ilgili farkındalık yaratma ve atıklara yeni bir işlev kazandırmanın amaçlandığı proje ile öğrenciler gelecekte kendi öğrencilerine de bu bilinci aşılamayı hedefliyor.
"Bir Geri Dönüşüm Projesi: Plastikten İşler" başlıklı sergi, 17 Mayıs 2017 tarihine kadar Eğitim Fakültesi Avni Akyol Hizmet Binasında ziyaretçilerini bekliyor.
(AY)

12.05.2017 10:19:50 TSI
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