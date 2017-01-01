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Mali müşavirlerin mesleki eğitimleri sürüyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) mali tablolar analizi ve yorumlanması konulu eğitim semineri düzenlendi.

Seminer, oda hizmet binasında İstanbul Tesmer Eğitmeni SMMM Fatih Tapkan'ın sunumuyla gerçekleşti. Programın açılışında konuşan Konya SMMMO Başkan Yardımcısı Ramazan Bayram, meslektaşlarının karşılaştığı sorunların çözümü noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bayram, "Geçtiğimiz gün Konya Vergi Dairesi Başkanı ve grup müdürleriyle odamızda her ay yaptığımız istişare toplantılarından birini daha yaptık. Vergi dairesi farklılıkları, işlem farklılıkları, 6736 sayılı yasa ve gündemde olan diğer yapılandırmayla ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Vergi dairesiyle yaptığımız görüşmede, meslektaşlarımızın son günlerde karşılaştıkları 'e tebligatla' ilgili sıkıntı vardı, dile getirdik. Sayın Başkan bu ve diğer konularda bizlere yardımcı olacağını söyledi" dedi.

Konuşmaların ardından SMMM Fatih Tapkan mali tablolar analizi ve yorumlanması ile ilgili seminer verdi. Odanın web sitesinden de canlı yayınlanan seminer meslek mensuplarının yoğun ilgisini gördü. Seminer sonunda günün anısına Ramazan Bayram, Fatih Tapkan'a plaket verdi.

(İHA-İP-Y)



12.05.2017 10:31:43 TSI

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