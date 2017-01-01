Malazgirt şehidini unutmadı
(Fotoğraflı)
Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 2008 yılında görevi başında uğradığı hain saldırı sunucu şehit olan polis memuru Mehmet Özbek'in adı, polis kontrol noktasına verildi.
Malazgirt Emniyet Müdür vekili Uğur İhsan Azap ve mesai arkadaşları, 2008 yılında görevi başında şehit olan polis memuru Mehmet Özbek'in adını polis kontrol notasına vererek, vefa örneği sergilediler. Malazgirt Emniyet Müdürü Azap ve beraberindekiler, şehir girişine önceden hazırlattıkları ve üzerinde "Şehit Polis Mehmet Özbek, Vatan Sağ olsun" yazılı pankartı asarak, şehit polis memurunu andılar.
(VE-MSA-Y)
12.05.2017 10:35:16 TSI
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