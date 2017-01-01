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Engel olma farkında ol



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Yrd. Doç. Dr. Çetin Yılmaz'ın koordinatörlüğünde, engellilerin yaşamı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Engel Olma Farkında Ol başlıklı bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi.

Müdahale 3 dersi kapsamında düzenlenen ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden; Hilal Tuğba Tokmak, Gamze Asal, Rahime Mutlu, İlknur Tiyekli, Melek Asan, Zeynep Kahya ve Talat Dilbaz'ın görev aldığı proje, Düzce Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik alanında stant ve engelli parkuru oluşturuldu ve kurulan stantta, engelli haklarının yazılı olduğu broşürler dağıtılarak toplumun engelli insanlara karşı daha duyarlı olmaları anlatıldı.

Parkurda katılımcılardan gözleri kapalı bir şekilde önlerindeki engellerden geçerek parkuru tamamlamaları istendi. Parkuru tamamlayan katılımcıların, parkur öncesi ve sonrası düşünceleri alınarak engelli insanların gündelik hayatta karşılaştıkları zorluklara karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

(AOÇ-AY)



12.05.2017 10:36:09 TSI

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