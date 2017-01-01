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Malazgirt'te Trafik Haftası etkinliği

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:29
Malazgirt'te Trafik Haftası etkinliği
Malazgirt'te Trafik Haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
Malazgirt Kültür Merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Malazgirt Emniyet Müdür Vekili Uğur İhsan Azap, Zübeyde Hanım Anasınıfı öğrencilerine trafik bilincini kazandırmak için gönüllü trafik polisi kartları verdi.
Programa Malazgirt İlçe Emniyet Müdür Vekili Uğur İhsan Azap, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(VE-MSA-Y)

12.05.2017 10:38:17 TSI
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