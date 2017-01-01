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AOSB karikatür yarışması'nda kazananlar belli oldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:33
AOSB karikatür yarışması'nda kazananlar belli oldu
AOSB karikatür yarışması'nda kazananlar belli oldu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Büyük ödülü, yarışmaya Bursa'dan katılan Mehmet Kahraman kazandı.
Antalya Organize Sanayi Bölgesinin ilkini geçen yıl düzenlediği Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması'nın ikincisi bu yıl 1 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye'nin önemli karikatüristlerinin de katıldığı yarışmaya 281 eser gönderildi. Ahmet Aykanat, Kürşat Zaman, Engin Selçuk, Eray Özbek, Mustafa Yayla, Fatin Tapçı ve İlhan Metin'den oluşan yarışma jürisi, 5 Mayıs tarihinde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında toplanarak ödül almaya hak kazanan eserleri belirledi.

Birinci Bursa'dan
Karikatürlerin, jüri tarafından titizlikle değerlendirildiği süreç sonunda finale kalan 22 eser, Antalya OSB'nin resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurulup olası itirazlar için 5 gün süreyle askıda bırakıldı. 10 Mayıs gününe kadar finale kalan eserlere gelen benzer ve kopya itirazlarını değerlendiren jüri, 11 Mayıs günü nihai sonuçları açıkladı. Buna göre yarışmaya Bursa'dan katılan Mehmet Kahraman 2. Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması'nın birincisi oldu. İkinci İzmir'den Aytur Şahinbay, üçüncü ise yarışmaya İstanbul'dan katılan Ergül Aktaş oldu.

Sergi yıl boyu açık kalacak
Jüri üyeleri ayrıca, yarışma konusu olan 'Üreten Sanayi' temasını en güzel şekilde anlatan karikatürlerden oluşan bir seçki oluşturdu. 25 Mayıs günü Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında gerçekleşecek ödül töreni öncesi, yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşacak özel bir sergi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, Bölge Müdürlüğü binasında yıl boyu açık kalacak.

Yarışma sonuçları:
1. Mehmet Kahraman / Bursa
2. Aytur Şahinbay / İzmir
3. Ergül Aktaş / İstanbul
Mansiyon ödülleri:
1. Abdullah Yıldırım / Batman
2. Esra Yüce Yazıcı / Samsun
3. İlker Sermi / Sakarya
(SÇ-SÇ-Y)

12.05.2017 10:42:23 TSI
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