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ÖTV kalktı, ticaret taksiler yenilendi



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Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, ticari taksilerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kalktı, taksiler yenilendi. Kütahya'da taksi duraklarında artık neredeyse sıfır arabası almayan kalmadı.

Hükümetin ticari taksi işletmecilerine sağladığı ÖTV muafiyetine Kütahya'da ki ticari taksi işletmecileri yoğun ilgi gösteriyor.

Taksici Hayrettin Erkök , Uygulamadan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Erkök "Bizim durağımız 12 araçlık bir durak çıkarılan ÖTV yasası ile sağlanan kolaylıkla durakta araçlarımızı yeniliyoruz. Bu uygulama ile vatandaşlara bizlerde daha iyi bir hizmet vereceğiz. Benim aracımı ben husisi otomobil olarak alsaydım 65 bin lira olacaktı, ÖTV muafiyeti ile bu araç bana 43 bin beş yüz liraya geldi" dedi.

Taksici Ali Kara ise uygulamanın son dece iyi olduğunu ifade ederek, "Ben kendi aracımı sattım yeni 2017 model araç aldım. Aldığım bu araç normalde 70 bin liraydı, bu araç devletimin bize sağladığı imkan ile 48 bin liraya geldi" şeklinde konuştu.

Sıtkı Beypazarı ise, taksici işletmeleri olarak bu uygulamadan memnunuz. Biz can taşıyoruz, araçların yeni olması yolcuğu daha güvenli hale getiriyor ve Türk milleti en iyisini hak ediyor" diye konuştu. (HCA-EFE)



12.05.2017 10:44:41 TSI

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