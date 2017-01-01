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Öğrencilere lise tanıtım gezisi



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ortaokul son sınıf öğrencilerine yönelik liseleri tanıtmak ve okul tercihlerinde kolaylık sağlamak amacı ile liselere tanıtım gezisi düzenlendi.

Pazarlar Ortaokulu öğrencilerinin hedeflerini belirlemesi amacıyla Simav Anadolu Lisesi ve Simav Fen Lisesine tanıtım gezisi düzenledi.

8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen geziye Pazarlar Ortaokulu Müdürü Muhammed Eşref Uzun, Rehber Öğretmen Gülsüm Alakuş Sağlam, Türkçe Öğretmeni Öznur Arı ve Teknoloji Tasarım Öğretmeni Raziye Tosun nezaretinde gerçekleşti.

Tanıtım gezisi ile ilgili bilgi veren Pazarlar Ortaokulu Müdürü Muhammed Eşref Uzun, "Okulumuz 8.sınıf öğrencilerine yönelik lise tanıtımları çerçevesinde Simav Anadolu Lisesi ve Simav Fen Lisesine gezi düzenlendik. Liselerin başarıları, yaptıkları çalışmalar, okulların fiziki ve sosyal özellikleri hakkında detaylı bilgi alındı. Lise öğrencileri tercih öncesi deneyimlerini paylaştılar. Geçen sene okulumuzdan mezun olup Simav Fen Lisesini kazanan öğrencilerimiz Alime Şen ve Umut Ali Bozkurt okulumuz 8. sınıf öğrencilerimize konuşma yaptı.Bu gezinin amacı sekizinci sınıfta okuyan öğrencilerimizin yaklaşan okul tercihlerinde kolaylık sağlamak ve doğru kararlar vermesine yardımcı olmaktır" dedi.

Gezilerin bundan sonraki dönemlerde de süreceğini ifade eden Uzun, "Ziyaret esnasında öğrencilerimizle yakından ilgilenen Simav Fen Lisesi ve Simav Anadolu Lisesi yöneticilerine ve onların şahsında tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim" dedi.

Lise tanıtım gezisine katılan Pazarlar ortaokulu son sınıf öğrencileri, tanıtım gezisinden memnuniyetlerini dile getirdiler.(MB-EFE)



12.05.2017 10:45:35 TSI

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