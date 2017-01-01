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Aksaray Belediyesinden vatandaşlara vergi ödeme çağrısı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, emlak, ilan reklam ve işyeri ÇTV 1. taksit ödeme tarihinin 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sona erdiğini hatırlatarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Mesut Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aksaray Belediyesi sınırları içinde emlak sahibi olan vatandaşlarımızın emlak, işyeri sahiplerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergileri 1. taksiti Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinden ve www.aksaray.bel.tr adresine girerek e-belediye sisteminden vergilerini kolaylıkla yatırabileceği gibi 238378 numaralı posta çeki hesabından ödeme imkanına da sahiptir. Ayrıca vatandaşlarımız kredi kartı ile de borçlarını ödeyebilirler. Bilindiği gibi evlerden çevre temizlik vergisi tahsili su faturalarıyla tahsil edilmekte, ancak işyerlerinin çevre temizlik vergileri ayrı olarak belediyemizce tahsil edilmektedir. Vatandaşlarımız geçmiş yıllara ait birikmiş emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergilerini de aynı şekilde yatırabilirler. Vatandaşlarımızdan ricamız vergilerini süresi içerisinde son gün olan 31 Mayıs 2017 Çarşamba gününe bırakmadan bu günler içinde yatırmalarıdır. Vatandaşlarımız vergilerini zamanında yatırırlarsa son günlerde izdiham nedeniyle vergilerini yatırırken zorluk çekmezler. Ayrıca vatandaşlarımız gayrimenkul alımlarında belediyemize yeni beyan vermekle yükümlüdürler. Tapu ve nüfus cüzdan fotokopileriyle belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelerek gerekli işlemleri yaptırabilirler. Yeni alınan gayrimenkul ile ilgili beyanname işlemleri o yıl sonuna kadar verilmelidir. Aksi halde vatandaşlarımız usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ödemek zorundadırlar. Satışlardan dolayı vatandaşlarımız vergilerini düşürerek, mükellefiyetlerini sona erdirebilirler. Yeni açılan işyerlerine ait çevre temizlik ve ilan reklam vergileri için beyanname ve bildirim vermek zorundadırlar. Adres değişikliği yapan veya işyerlerini kapatan mükelleflerimiz belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelerek gerekli işlemleri yaptırmakla yükümlüdürler" dedi.

Açıklamada son olarak vergilerini zamanında yatırmayanların gecikme zammı ödemek zorunda kalacağı bilgisine yer verildi.

(YC-FM-Y)



12.05.2017 10:45:35 TSI

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