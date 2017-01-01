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YYÜ'de Hemşirelik Haftası etkinliği

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:37
YYÜ'de Hemşirelik Haftası etkinliği
YYÜ'de Hemşirelik Haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Hemşirelik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
YYÜ Van Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından organize edilen Hemşirelik Haftası etkinlikleri, Cengiz Andiç Kültür Merkezinde yapıldı. Konferans, panel, konser gibi birçok etkinliğin yer aldığı kutlama programının açılışında konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, hemşirelik mesleğinin en kutsal mesleklerden biri olduğuna dikkat çekti. Bu önemli programı organize edenlere teşekkür eden Rektör Battal, "Mezun olunca hepiniz çok önemli bir görevi ifa etmeye başlayacaksınız. Çok güçlü bir akademik kadrodan eğitim alarak başlayacağınız meslekte, sizlere başarıları dilerim. Hepinizin Hemşirelik Haftasını kutlarım" dedi.
Rektör Battal'ın ardından konuşan Van Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yaşar Göz ise, tarihi çok eskilere dayanan ve günümüzde sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bu meslekte özveriyle hizmet veren tüm hemşirelerin Hemşirelik Haftasını kutladı.
Konuşmaların ardından YYÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gaye Zeynep Çenesiz tarafından verilen "Sağlık Çalışanlarında Stres ve Tükenmişlik" başlık konferansa geçildi.
Etkinlik, 'hemşirelerin genel çalışma alanları' paneli ile devam etti. Hemşirelik Haftası etkinlikleri, YYÜ Rock Topluğu'nun verdiği konserle sona erdi.
(MSA-Y)

12.05.2017 10:46:05 TSI
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