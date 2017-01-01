Kepez U 13 takımı Play-off'lara kaldı
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ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyespor U-13 takımı ligde sergiledikleri başarılı performansla Play-Off'lara adını yazdırdı.
Play-off'lara çıkan ve oynadığı 14 karşılaşmanın 12'sini kazanan Kepez Belediyespor U 13 takımı bu karşılaşmalarda 74 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. Play-off grubunda Antalyaspor A.Ş, Aytemiz Alanyaspor, Manavgat Bld., Minik Kramponlar Spor, Serik Cumalı Spor'la mücadele edecek Kepez Belediyespor'da hedef play-off'ları geçerek Türkiye Şampiyonasına katılmak.
Kepez Belediyespor U13 takımının başarısının ardında 3 yıldır sürdürülen "Kepezin Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi" kapsamında keşfedilen genç yeteneklerin takıma kazandırılması büyük dikkat çekiyor.
(SÇ-SÇ-Y)
12.05.2017 10:47:11 TSI
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