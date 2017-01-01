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Simav'da 'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde sergilenen 'Tarım ve İnsan' konulu 8. fotoğraf sergisi ziyaret açıldı.

Tarım ve toprağın insanla buluşması ve önemine dikkat çekmek amacıyla, 2009 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen, 81 il ve ilçelerinde sergilenen fotoğraf sergisi, Simav Cumhuriyet Meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında bilgi veren Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Basın Yayın ve Enformasyon sorumlusu Tuğrul Dolavcı "Ülkemizin, ilimizin geleceğini oluşturan tarımın, farklı alanlarından ve 71 fotoğraftan oluşan fotoğraf sergisini Simavlıların beğenisine sunuyoruz. Bu sergi ile tarıma duyarlılık, doğaya sevgi hedefleniyor" dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Tarımsal faaliyetlerin insan faktörü ile birlikte değerlendirildiği fotoğraf sergisinin, büyük ilgi topladığını ifade etti. Özkan, "İlçemizde açılan 'Tarım ve insan' konulu fotoğraf sergisindeki eserleri, modern tarım çalışmalarına özendirici ve teşvik edici buldum. Eser sahibi usta fotoğrafçıların ellerine sağlık" diye konuştu. (MEİ-EFE)



12.05.2017 10:48:27 TSI

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