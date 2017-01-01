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Tütüncü, çilek ve muz seralarını gezdi

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:46
Tütüncü, çilek ve muz seralarını gezdi
Tütüncü, çilek ve muz seralarını gezdi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gazipaşa'da çilek ve muz seralarını gezerek, çiftçiden bu iki ürünün tarladan sofraya geliş hikâyesini dinledi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde (AİHL) ve Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen söyleşiler için gittiği Gazipaşa'da, çilek ve muz üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti.
Başkan Hakan Tütüncü, Çobanlar Mahallesi'nde çilek seralarını gezerek, ürünün hasadını yapan çiftçilere kolaylıklar ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Üreticilerle sohbet eden ve ürün hakkında bilgi alan Tütüncü, elleriyle çilek de topladı.

Çilek ve muz seralarını gezdi
Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra beraberindekilerle Gazipaşa'nın sembolü olan muzun yetiştirildiği seralara gitti. Tütüncü, Derebucak Mahallesi'ndeki muz seralarını ziyaret etti ve burada üreticilerden muz yetiştiriciliği hakkında bilgi aldı. Tütüncü, son olarak muz sarartma tesisini ve çileğin saklandığı soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu.
Tütüncü, Gazipaşa'nın muz ve çilek üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Muz ve çilek tarlalarını gezdik. Çiftçilerimizle sohbet ettik, onlardan sıkıntılarını ve muzun ve çileğin tarladan sofraya geliş hikayesini dinledik. Bu hikayeyi, yerinde görerek de yaşadık. Tüm üreticilerimize bol kazançlar diliyorum."
(SÇ-SÇ-Y)

12.05.2017 10:54:54 TSI
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