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Vatan sevgisi engel tanımadı

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:49
Vatan sevgisi engel tanımadı
Vatan sevgisi engel tanımadı

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, engelliler haftası nedeniyle 1 günlük askere askere gidecek 5 engelli genç içi Engelliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği"(MENDER) tarafından asker kınası yakıldı.
NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik yapacak 5 genç için Belediye çok amaçlı salonda yemekli "Asker Kınası Gecesi" düzenlendi.
MENDER'in öncülüğünde gerçekleşen geceye ,Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı Kurmay Başkanı Denizci Kıdemli Albay Ertan Engerek, Denizci Albay Ahmet Gökman, Murat Bakır, Bekir Kömür, Savaş Sayın, Yüzbaşı Denizci Meral Karaarslan Erzurum, Denizci Başçavuş Erdem Özçelik, Denizci Astsubay Çavuş Murat Can Türk, engelli aileleri ve MENDER üyeleri eşleriyle birlikte yaklaşık 800 kişi katıldı.
Gecede bir açıklama yapan MENDER Başkanı Şennur Ünlü, "Askerlik gibi kutsal bir göreve gidemeyen engelli çocuklarımızın bu mutluluğu ve onuru bir geceyi düzenlediklerini söyledi. Ünlü ,"Bu yıl beşincisi olan engelli asker kınası düzenledik. Bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz. Katılım ve desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı Kurmay Başkanı Denizci Kıdemli Albay Ertan Engerek, " Özel çocuklarımıza bir günlüğüne dahi olsa askerlik yaptırmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Özel çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkmalı ve korumalıyız. Etkinliği düzenleyen MENDER üyelerine ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.
İlk olarak Sanatçı Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer'in iki hareketli şarkı seslendirdi. Telli çalgılardan oluşan orkestranın hareketli müzikleriyle engelliler, engelli aileleri ve komutanlar birlikte pistte oyunlar oynadı.
5 engelli genç, salona ellerinde Türk Bayrağı bulunan dans grubuyla birlikte "10'ıncı Yıl Marşı" eşliğinde girdi. Piste konulan sandalyelere oturtulan engelli gençlere kınayı, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar'ın eşi Sevgi Acar ve MENDER Başkanı Şennur Ünlü yaktı. Bazı engelli yakınlarının duygulanarak ağladıkları görüldü. Kına töreni bitiminde engelli gençler asker selamı verdi. Salonda bulunanlar "En büyük asker bizim asker" ve "Her şey vatan için" diye slogan attı.
5 genç, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na yapılacak olan törenle bir günlük askerlik yapacak. Yapılacak olan törenin basın mensuplarına kapalı olduğu öğrenildi.
(VE-MB-Y)

12.05.2017 10:58:30 TSI
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