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Diş Hastanesinde engelsiz sağlık hizmeti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi engellilere yönelik sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde, engelli hastalara "derin sedasyonla" diş çekimleri, dolgu ve diş taşı temizliği tedavileri yapılıyor. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yöneticisi Dr. Seydi Ahmet Güllü, "Engelli vatandaşlarımız sağlık hizmetine daha zor ulaşabilmektedirler. Bu kapsamda yatalak hastalarımız evlerinde muayene edilerek mümkün olan bazı tedavileri yine evlerinde yapılmaktadır. Pazartesi ve çarşamba günleri öğle öncesinde ise engelli hastalarımızın "derin sedasyonla" diş çekimleri, dolgu ve diş taşı temizliği tedavileri yapılabilmektedir" dedi.

"Hastanemizde, 2015 yılında 97, 2016'da ise 113, 2017'de (ilk 4 ay) 66 engelli hastamızı tedavi etmiş bulunuyoruz" diyen Güllü, "Engelli hastalarımızın diş tedavileri genellikle sedasyon veya genel anestezi altında yapılması gerekmekte, bir ekip çalışması zarureti olmakta, diğer hastalarımıza göre tedavileri daha zor gerçekleşmektedir. Bu bakımdan engellilere yönelik hizmet veren hastanemiz ameliyathanesinde görev yapan diş hekimi ve sağlık çalışanlarımıza ve Evde Sağlık Ekibimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile engelli vatandaşlarımızın 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutlar, sağlıklı bir yaşam dilerim" ifadelerini kullandı.

Bu arada hastanede tedavi gören engelli hasta ve yakınları, gördükleri ilgi ve hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

(İHA-KÇ)



12.05.2017 10:59:29 TSI

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